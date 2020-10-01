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Погода у Києві повторила рекорд 100-річної давнини

Четвер, 1 жовтня 2020, 20:12

Середньомісячна температура повітря вересня у Києві становила +18,4°, що перевищило кліматичну норму майже на 5°.

Деталі: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського

Дослівно: "Незважаючи на те, що вересень осінній місяць, метеорологічна осінь у Києві ще не розпочалась. У столиці лише п’ять днів з 18 по 20; 28 та 30 числа були осінніми, а середньодобова температура повітря поки залишається вищою +15 градусів".

Деталі: За даними спостережень середньомісячна температура повітря вересня у Києві становила +18,4°, що перевищило кліматичну норму аж на 4,5°.

Таким чином цьогорічний вересень у Києві повторив рекорд 1909 року.

Також він виявився унікальним, бо цьогорічний максимум температури повітря у Києві зафіксовано 1 вересня: +34,7°С. Найхолодніше було 19 вересня, коли мінімальна температура опустилась під ранок до +6,9°С.

На проспекті Науки, повідомляють в обсерваторії, випало 31 мм опадів, що становить дві третини кліматичної норми і тому вже четвертий місяць поспіль виявився скупим на опади у столиці.

Нагадаємо: Ніч на 5 липня у Києві виявилася найтеплішою за 140 років спостережень 

Українська правда
Теми: Київпогода


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