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Після дебатів американці підтримують Байдена більше, ніж Трампа – опитування

Четвер, 1 жовтня 2020, 22:40

Демократ Джо Байден популярніший, ніж його суперник президент США Дональд Трамп, після недавніх передвиборчих дебатів у США.

Джерело: The Hill з посиланням на опитування телеканалу CNBC та компанії Change Research.

Деталі: Після перших дебатів за підтримку Байдена висловилися 54% опитаних, а Трампа - 41%.

Серед опитаних 53% заявили, що на дебатах краще виступив Байден, а 29% - Трамп. 45% висловили думку, що Трамп на дебатах виступив гірше, ніж очікувалося, а 11% так само сказали про Байдена.

Також лише 2% опитаних заявили, що змінили свою думку про кандидатів після дебатів.

Три чверті, 77% респондентів, наголосили, що їм соромно за дебати.

Опитування провели серед майже тисячі людей протягом останніх двох днів.

Нагадаємо: Дебати відбулися 29 вересня.

30 вересня, наступного дня після дебатів, Байден висловив сподівання, що організатори отримають право виключати мікрофон кандидата, який у цей момент не виступає. У штабі Трампа водночас заявили, що організація починає "переставляти ворота і змінювати правила посеред гри". 

Більше про те, як пройшли дебати, читайте у статті: В режимі "бою без правил": хто виграв у президентських дебатах Трампа та Байдена.

Читайте також: "Клоун", "брехун", "цуцик Путіна" - у США завершилися перші дебати Трампа та Байдена



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