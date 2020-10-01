Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Канади Франсуа-Філіпом Шампанем, який запевнив, що Канада додатково виділить 4,3 млн канадських доларів (5,35 млн доларів США) на підтримку сектору безпеки та оборони України.

Джерело: пресслужба МЗС

Деталі: Кулеба поінформував колегу про безпекову ситуацію на Донбасі та інтенсивні зусилля України з політико-дипломатичного врегулювання у Нормандському форматі та на консультаціях у Мінську. Шампань запевнив, що Канада повністю підтримує зусилля України.

Глава МЗС Канади повідомив про рішення канадського уряду виділити додаткові 4,3 млн канадських доларів на підтримку сектору безпеки та оборони України.

Канадський міністр висловив співчуття Кулебі, всім рідним і близьким загиблих у трагічній катастрофі військового літака АН-26Ш на Харківщині.

Глава МЗС України поінформував про завершальну стадію формування української делегації для переговорів щодо розширення дії Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою. Сторони приділили увагу поглибленню економічної співпраці та продовженню діалогу щодо лібералізації візового режиму.

Особливо важливою темою розмови стала подальша координація дій перед наступним етапом переговорів з Ісламською Республікою Іран щодо компенсацій за збиття літака рейсу PS752.

Довідково: Між Україною та Канадою підтримується активний політичний діалог, зокрема у форматі телефонних розмов між президентом Володимиром Зеленським та премʼєр-міністром Канади Джастіном Трюдо, остання з яких відбулася 22 вересня, а також між главами МЗС, зокрема з питань взаємодії у справі розслідування збиття Іраном українського літака рейсу PS752 у січні 2020 року.