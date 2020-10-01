Позашлюбна дочка короля Бельгії за 7 років відсудила право називатися принцесою
Брюссельський апеляційний суд виніс постанову на користь 52-річної Дельфіни Боель, позашлюбної дочки колишнього короля бельгійців, яка відтепер офіційно має право на титул принцеси.
Джерело: The Guardian
Деталі: Боель назвуть Дельфіні Саксен-Кобург-Гота, принцесою Бельгії, повідомив її адвокат. Двоє її дітей, Жозефіна і Оскар, також будуть визнані принцом і принцесою Бельгії, їх будут називати "його (її) королівська високість".
У своїй заяві адвокати Боель заявили, що їх клієнтка задоволена тим, що з нею будуть поводитися так само, як з трьома іншими дітьми Альберта, включаючи нинішнього короля Філіпа.
Дослівно: "Вона дуже задоволена рішенням суду, який завершив тривалий процес, який був аж надто болючим для неї і її сім'ї. Юридична перемога ніколи не замінить батьківської любові, але дає відчуття справедливості, підкріплене ще й тим фактом, що багато дітей, які пройшли через такі ж випробування, знайдуть в собі сили протистояти їм ".
Нагадаємо:
- Чутки про незаконно народжену дитину вперше з'явилися в 1999 році у несанкціонованій біографії дружини Альберта королеви Паоли, викликавши скандал і безперервні плітки в засобах масової інформації в Бельгії.
- Дельфіна Боель вперше заявила, що король Альберт її біологічний батько під час інтерв'ю 2005 року. Але тільки після того, як він відрікся від престолу в 2013 році, після втрати ним імунітету до судового переслідування, вона подала в суд.