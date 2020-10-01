Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Позашлюбна дочка короля Бельгії за 7 років відсудила право називатися принцесою

Четвер, 1 жовтня 2020, 23:57
Позашлюбна дочка короля Бельгії за 7 років відсудила право називатися принцесою
Photograph: Eric Lalmand/Belga/AFP

Брюссельський апеляційний суд виніс постанову на користь 52-річної Дельфіни Боель, позашлюбної дочки колишнього короля бельгійців, яка відтепер офіційно має право на титул принцеси.

Джерело: The Guardian

Деталі: Боель назвуть Дельфіні Саксен-Кобург-Гота, принцесою Бельгії, повідомив її адвокат. Двоє її дітей, Жозефіна і Оскар, також будуть визнані принцом і принцесою Бельгії, їх будут називати "його (її) королівська високість".

У своїй заяві адвокати Боель заявили, що їх клієнтка задоволена тим, що з нею будуть поводитися так само, як з трьома іншими дітьми Альберта, включаючи нинішнього короля Філіпа.

Дослівно: "Вона дуже задоволена рішенням суду, який завершив тривалий процес, який був аж надто болючим для неї і її сім'ї. Юридична перемога ніколи не замінить батьківської любові, але дає відчуття справедливості, підкріплене ще й тим фактом, що багато дітей, які пройшли через такі ж випробування, знайдуть в собі сили протистояти їм ".

Нагадаємо:

  • Чутки про незаконно народжену дитину вперше з'явилися в 1999 році у несанкціонованій біографії дружини Альберта королеви Паоли, викликавши скандал і безперервні плітки в засобах масової інформації в Бельгії.
  • Дельфіна Боель вперше заявила, що король Альберт її біологічний батько під час інтерв'ю 2005 року. Але тільки після того, як він відрікся від престолу в 2013 році, після втрати ним імунітету до судового переслідування, вона подала в суд.

"Українська правда" у Threads

Теми: Бельгіясуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Бельгія
Прем’єр Бельгії: Заколот у Росії мотивує ЄС надалі підтримувати Україну
Главі МЗС Бельгії загрожує вотум недовіри через візи для представників Ірану та РФ
У Бельгії вимагають відставки глави МЗС через візи для представників Ірану та РФ
Останні новини
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
Усі новини...
Реклама: