Позашлюбна дочка короля Бельгії за 7 років відсудила право називатися принцесою

Брюссельський апеляційний суд виніс постанову на користь 52-річної Дельфіни Боель, позашлюбної дочки колишнього короля бельгійців, яка відтепер офіційно має право на титул принцеси.

Джерело: The Guardian

Деталі: Боель назвуть Дельфіні Саксен-Кобург-Гота, принцесою Бельгії, повідомив її адвокат. Двоє її дітей, Жозефіна і Оскар, також будуть визнані принцом і принцесою Бельгії, їх будут називати "його (її) королівська високість".

У своїй заяві адвокати Боель заявили, що їх клієнтка задоволена тим, що з нею будуть поводитися так само, як з трьома іншими дітьми Альберта, включаючи нинішнього короля Філіпа.

Дослівно: "Вона дуже задоволена рішенням суду, який завершив тривалий процес, який був аж надто болючим для неї і її сім'ї. Юридична перемога ніколи не замінить батьківської любові, але дає відчуття справедливості, підкріплене ще й тим фактом, що багато дітей, які пройшли через такі ж випробування, знайдуть в собі сили протистояти їм ".

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