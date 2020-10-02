За час окупації Криму РФ призвала до армії 25 тисяч осіб – МЗС

Міністерство закордонних справ заявило, що від початку окупації Криму незаконно призвала до збройних сил близько 25 тисяч осіб під час 11 кампаній.

Джерело: заява МЗС

Пряма мова: "Від початку окупації РФ провела вже 11 кампаній, під час яких близько 25 тис. осіб були незаконно призвані у збройні сили РФ.

РФ має припинити такі правопорушення та неухильно дотримуватись зобов’язань держави-окупанта".

Деталі: МЗС висловило протест у зв’язку із призовом на військову службу українських громадян, які наразі проживають в окупованому Криму.

Там нагадали, що державі-окупанту, згідно із міжнародним правом, забороняється примушувати осіб служити у збройних силах та прислідувати тих, хто відмовляється від такої служби.