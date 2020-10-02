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За час окупації Криму РФ призвала до армії 25 тисяч осіб – МЗС

П'ятниця, 2 жовтня 2020, 01:01
За час окупації Криму РФ призвала до армії 25 тисяч осіб – МЗС

Міністерство закордонних справ заявило, що від початку окупації Криму Росія незаконно призвала до збройних сил близько 25 тисяч осіб під час 11 кампаній. 

Джерело: заява МЗС

Пряма мова: "Від початку окупації РФ провела вже 11 кампаній, під час яких близько 25 тис. осіб були незаконно призвані у збройні сили РФ.  

РФ має припинити такі правопорушення та неухильно дотримуватись зобов’язань держави-окупанта".

Деталі: МЗС висловило протест у зв’язку із призовом на військову службу українських громадян, які наразі проживають в окупованому Криму. 

Там нагадали, що державі-окупанту, згідно із міжнародним правом, забороняється примушувати осіб служити у збройних силах та прислідувати тих, хто відмовляється від такої служби.

Українська правда
Теми: МЗСКримРосіяпризов
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