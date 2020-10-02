Подружжя Трампів пішло на карантин через COVID-19 у помічниці президента
Президент США Дональд Трамп та перша леді Меланія Трамп пішли на карантин через виявлення коронавірусу у помічниці очільника Білого дому.
Джерело: Трамп у twitter
Пряма мова: "Хоуп Хікс, яка так багато працювала, здала тест на COVID-19, і він виявився позитивним. Тільки що вона отримала результат. Жахливо! Ми з першою леді чекаємо результатів наших тестів. А поки ми на карантині".
Hope Hicks, who has been working so hard without even taking a small break, has just tested positive for Covid 19. Terrible! The First Lady and I are waiting for our test results. In the meantime, we will begin our quarantine process!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020
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Нагадаємо:
- Загалом у світі підтвердили 34,4 млн випадків коронавірусу, із яких більше одного мільйона летальні. Вилікувались від COVID-19 25,6 млн хворих.