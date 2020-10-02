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Подружжя Трампів пішло на карантин через COVID-19 у помічниці президента

П'ятниця, 2 жовтня 2020, 06:52
Подружжя Трампів пішло на карантин через COVID-19 у помічниці президента

Президент США Дональд Трамп та перша леді Меланія Трамп пішли на карантин через виявлення коронавірусу у помічниці очільника Білого дому.

Джерело: Трамп у twitter

Пряма мова: "Хоуп Хікс, яка так багато працювала, здала тест на COVID-19, і він виявився позитивним. Тільки що вона отримала результат. Жахливо! Ми з першою леді чекаємо результатів наших тестів. А поки ми на карантині". 

Знати більше: Динаміка пандемії COVID-19 в Україні та світі в інфографіці

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Нагадаємо: 

  • Загалом у світі підтвердили 34,4 млн випадків коронавірусу, із яких більше одного мільйона летальні. Вилікувались від COVID-19 25,6 млн хворих.

Українська правда

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Теми: Трампкарантин
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