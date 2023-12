Подружжя Трампів пішло на карантин через COVID-19 у помічниці президента

Президент США Дональд Трамп та перша леді Меланія Трамп пішли на карантин через виявлення коронавірусу у помічниці очільника Білого дому.

Джерело: Трамп у twitter

Пряма мова: "Хоуп Хікс, яка так багато працювала, здала тест на COVID-19, і він виявився позитивним. Тільки що вона отримала результат. Жахливо! Ми з першою леді чекаємо результатів наших тестів. А поки ми на карантині".

Hope Hicks, who has been working so hard without even taking a small break, has just tested positive for Covid 19. Terrible! The First Lady and I are waiting for our test results. In the meantime, we will begin our quarantine process!