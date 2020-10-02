Шмигаль полетів на Луганщину, де погода ускладнює гасіння масштабних пожеж

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін, представники МВС та Держлісагенсттва у п’ятницю вранці вилетіли у Луганську область, де не вдається подолати масштабну пожежу.

Джерело: Telegram-канал Шмигаля, сайт ГУ ДСНС у Луганській області

Пряма мова Шмигаля: Вилітаємо на Луганщину. Разом із головою ДСНС Миколою Чечоткіним, першим заступником міністра МВС Сергієм Яровим та головою Держлісагентства Василем Кузьовичем оцінемо масштаб пожеж та скоординуємо процес подолання наслідків стихійного лиха".

Деталі: За даними ДСНС станом на 7 ранку 2 жовтня, протягом 30 вересня та 1 жовтня вздовж лінії розмежування виникло 8 масштабних осередків лісових пожеж, із яких 1 осередок – між населеними пунктами Байдівка та Половинкине Старобільського району – 1 жовтня ліквідували близько 12:30.

Найбільш складна обстановка склалася від Станиці-Луганської до Сєверодонецька, де лісові пожежі набули загрозливого характеру для 32 населених пунктів (Болотинне, Станиця-Луганська, Вільхова, Малинове, Піщане, Нижньотепле, Артема, Геївка, Лобачеве, Трьохізбенка, Кряківка, Капітанове, Муратове, Осколонівка, Боброве, Борівське, Боровеньки, Смолянінове, Олександрівка, Пурдовка, Гаврилівка, Попасна, Катеринівка, Старий Айдар, Воронове, Сиротине, Метьолкіне, Сєверодонецьк, Байдівка, Половинкине, Запорізьке, Чмирівка).

Внаслідок пожеж загинули 9 осіб, госпіталізовано 17 осіб, евакуйовано 150 чоловік.

За попередніми оцінками, орієнтовна площа, пройдена вогнем, складає понад 13 тисяч гектарів.

Дослівно ДСНС: "Гасіння пожеж ускладнюється надзвичайно складними погодними умовами (вітер з ураганними поривами до 20 м/с, тривалий засушливий період), внаслідок чого вогонь швидко розповсюджується на значні площі".