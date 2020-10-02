Російська компанія "кварталівців" не закривається, а хоче збільшувати продажі – Схеми

Російська компанія "Грин Филмс", співзасновником якої до весни 2019 року був Володимир Зеленський, а наразі є перший помічник президента Сергій Шефір, не планує припиняти чи скорочувати діяльність, а навпаки працює над збільшенням продажів.

Джерело: програма "Схеми", яка проаналізувала звіт компанії про бухгалтерський баланс і фінансові показники за 2019 рік

Дослівно: "Керівник "Грин Филмс" у поданих документах зазначає, що товариство "не ухвалювало рішень про припинення чи скорочення діяльності", а навпаки "вживає заходів для збільшення об'ємів продажів і зниження собівартості"".

Деталі: У "Поясненні" до поданого звіту вказується, що компанія вже кілька років поспіль працює собі в збиток, але в 2019 році змогла зменшити збитки на третину порівняно з минулим роком, до майже 5 мільйонів рублів (близько 1,7 мільйона гривень) через скорочення оплати праці й видатків на оренду приміщень.

Також у "Грин Филмс" прозвітували про зменшення боргового навантаження за 2019 рік на 12%, до понад 170 мільйонів рублів (або майже 58 мільйонів гривень).

Журналісти відзначають, що це може свідчити про те, що у компанії не збираються згортати діяльність, а навпаки, дотримуються обіцянок перед кредиторами, щоб продовжувати роботу.

У документі зазначено, що "Грин Филмс" володіє нематеріальними активами, вартість яких станом на грудень 2019 року склала майже 137,2 мільйона рублів (майже 47 мільйонів гривень).

Це права на аудіовізуальні твори: "8 новых свиданий", "8 первых свиданий", "8 лучших свиданий", "Мамочки", "Между нами девочками", "Папаши", "Петля Нестерова", "Ржевский против Наполеона", "Служебный роман. Наше время", "Я буду рядом" та сценарій "The Replacement".

Також у "Поясненні" прозвітували, що повернули Мінкульту Росії 35 мільйонів рублів (майже 12 мільйонів гривень) на виробництво фільму "Вниз", а також відсотки за користування коштами федерального бюджету.

Сергій Шефір на прохання "Схем" прокоментувати плани російської фірми, де він є співзасновником через кіпрську компанію, не відповів, але зазначив, що "функції засновника в комерційних компаніях можуть не збігатися з виконавчими посадами в цих же компаніях". За його словами, він "не обіймає жодних посад в органах управління кіпрської компанії, не відповідає за операційну діяльність, не веде бухгалтерський облік і навіть не провітрює приміщення офісу".

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