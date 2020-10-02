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Російська компанія "кварталівців" не закривається, а хоче збільшувати продажі – Схеми

П'ятниця, 2 жовтня 2020, 11:03

Російська компанія "Грин Филмс", співзасновником якої до весни 2019 року був Володимир Зеленський, а наразі є перший помічник президента Сергій Шефір, не планує припиняти чи скорочувати діяльність, а навпаки працює над збільшенням продажів.

Джерело: програма "Схеми", яка проаналізувала звіт компанії про бухгалтерський баланс і фінансові показники за 2019 рік

Дослівно: "Керівник "Грин Филмс" у поданих документах зазначає, що товариство "не ухвалювало рішень про припинення чи скорочення діяльності", а навпаки "вживає заходів для збільшення об'ємів продажів і зниження собівартості"".

Деталі: У "Поясненні" до поданого звіту вказується, що компанія вже кілька років поспіль працює собі в збиток, але в 2019 році змогла зменшити збитки на третину порівняно з минулим роком, до майже 5 мільйонів рублів (близько 1,7 мільйона гривень) через скорочення оплати праці й видатків на оренду приміщень.

Також у "Грин Филмс" прозвітували про зменшення боргового навантаження за 2019 рік на 12%, до понад 170 мільйонів рублів (або майже 58 мільйонів гривень).

Журналісти відзначають, що це може свідчити про те, що у компанії не збираються згортати діяльність, а навпаки, дотримуються обіцянок перед кредиторами, щоб продовжувати роботу.

У документі зазначено, що "Грин Филмс" володіє нематеріальними активами, вартість яких станом на грудень 2019 року склала майже 137,2 мільйона рублів (майже 47 мільйонів гривень).

Це права на аудіовізуальні твори: "8 новых свиданий", "8 первых свиданий", "8 лучших свиданий", "Мамочки", "Между нами девочками", "Папаши", "Петля Нестерова", "Ржевский против Наполеона", "Служебный роман. Наше время", "Я буду рядом" та сценарій "The Replacement".

Також у "Поясненні" прозвітували, що повернули Мінкульту Росії 35 мільйонів рублів (майже 12 мільйонів гривень) на виробництво фільму "Вниз", а також відсотки за користування коштами федерального бюджету.

Сергій Шефір на прохання "Схем" прокоментувати плани російської фірми, де він є співзасновником через кіпрську компанію, не відповів, але зазначив, що "функції засновника в комерційних компаніях можуть не збігатися з виконавчими посадами в цих же компаніях". За його словами, він "не обіймає жодних посад в органах управління кіпрської компанії, не відповідає за операційну діяльність, не веде бухгалтерський облік і навіть не провітрює приміщення офісу".

Передісторія:

  • На початку 2019 року "Схеми" з’ясували, що Володимир Зеленський і його бізнес-партнери мають компанії у Росії, попри запевнення тоді ще кандидата у президенти, що закрили бізнес у 2014 році. Журналісти знайшли три російські фірми, які займаються виробництвом кінофільмів і телевізійних програм: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" і "Грин Филмс".
  • Засновник усіх трьох компаній – зареєстрована на Кіпрі Green Family Ltd, кінцевим бенефіціаром якої був вказаний Володимир Зеленський і його партнери по "Кварталу 95".
  • Зеленський спочатку заперечував цей факт, але потім визнав і вибачився перед журналістами.
  • Тоді з’ясувалося, що компанія "Грин Филмс" не лише працює в Москві, але й отримала 35 мільйонів рублів (майже 12 мільйонів гривень) на зйомку фільму.   

Теми: ЗеленськийРосіябізнес


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