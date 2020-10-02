Білорусь запроваджує проти ЄС санкції у відповідь

МЗС Білорусі заявило про запровадження санкцій проти ЄС у відповідь на нещодавні домовленості саміту Євросоюзу щодо білоруських санкцій.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву білоруського зовнішньополітичного відомства.

У міністерстві вважають, що санкції ЄС "введені як каральний захід за те, що Білорусь не пішла на виконання набору ультимативних вимог, задовольняти які не стала б жодна поважаюча себе суверенна держава".

"У зв'язку з прийнятими ЄС візовими санкціями щодо ряду білоруських посадових осіб білоруською стороною у відповідь з сьогоднішнього дня вводиться в дію санкційний список" - йдеться у заяві.

При цьому, зазначили в МЗС, Білорусь не буде публікувати свій санкційний список.

У відомстві додали, що єдиний список нев'їзних осіб діє також в рамках інтеграційних об'єднань, в які входить Білорусь.

"Замість вибудовування нових візових парканів закликаємо Європейський союз відкрити кордони для всіх білорусів, а не тільки для "сепарованих" вами" - йдеться у заяві.

МЗС Білорусі також заявило, що у разі розкручування "санкційного маховика" з боку ЄС може постати питання доцільності збереження дипломатичних відносин.

"Подальша розкрутка ЄС "санкційного маховика" може призвести до ще більш серйозних наслідків, наприклад, виходу Білорусі зі спільних програм і проєктів, перегляду рівня і модальності дипломатичної присутності аж до рішення про доцільність збереження дипломатичних відносин" - заявило МЗС Білорусі.

"ЄС погрожує нам тим, що перегляне свої відносини з Білоруссю. Це буде його вибір. Білоруська сторона, в свою чергу, також готова до подібного перегляду відносин і буде і далі адекватно реагувати на будь-які недружні дії" - додали у відомстві.

Замість санкцій білоруські дипломати закликали Європейський союз подвоїти спільні зусилля по боротьбі із спільними викликами, такими як нелегальна міграція, міжнародна злочинність і тероризм, пандемія інфекційних захворювань і їх соціально-економічні наслідки.

Нагадаємо, лідери ЄС на саміті відкрили шлях до затвердження санкцій щодо чиновників режиму Александра Лукашенка після того як Кіпр погодився зняти своє вето.

При цьому ЄС поки вирішив не запроваджувати санкції проти Александра Лукашенка.