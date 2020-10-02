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Повернення українців із Сирії: ОП закликав Меджліс не політизувати роботу розвідки

П'ятниця, 2 жовтня 2020, 12:15
Повернення українців із Сирії: ОП закликав Меджліс не політизувати роботу розвідки

Офіс президента закликав представників Меджлісу кримськотатарського народу не політизувати роботу української розвідки, спецслужб і дипломатів, та запевнив, що підготовка евакуації українців із Сирії ведеться.

Джерело: заява на офіційному сайті глави держави

Деталі: В ОП відреагували на заяву голови Меджлісу Рефата Чубарова, який нарікав, що влада не працює над питанням повернення на батьківщину 100 українських жінок і дітей з сирійського табору біженців Ель-Холл.

В Офісі в свою чергу запевняють, що над цим питанням професійно працюють дипломати, спеціальні служби та розвідка, а Меджліс в силу об'єктивних причин, "не володіє конкретикою щодо цієї діяльності".

Зо словами Офісу, "питання про повернення людей саме з тієї зони конфлікту не можна зводити до простих медійних "емоційних образів про жінок і дітей".

Дослівно: "Кожен із дорослих людей, що перебували в тому регіоні на територіях, так чи інакше контрольованих ІДІЛ, має певну особисту історію. Яку потрібно досконало вивчити. Крім того, з метою евакуації наших громадян з табору "Аль-Хол" спеціальні органи України проводять низку практичних заходів, зокрема негласних, щодо моніторингу безпекової ситуації та пошуку дійсно можливих шляхів евакуації. Це також потрібно враховувати".

Деталі: В ОП зазначають, що безумовним обов'язком держави є порятунок кожного громадянина в обставинах, що загрожують життю та здоров'ю". Запевняється, що Україна обов'язково поверне додому кожного українця, який висловлює таке бажання.

Дослівно: "Але маємо пам'ятати також і про безпеку всіх громадян України – як удома, так і за кордоном. Тим паче що переважна більшість утримуваних українських біженців у Сирії є вихідцями з тимчасово окупованого Криму, де проживають їхні близькі родичі. Публічне розголошення інформації щодо присутності наших громадян у Сирії абсолютно точно може призвести до утисків, затримань з боку спеціальних органів РФ їхніх близьких та осіб, з якими вони контактували в Криму.

Тому закликаємо представників Меджлісу не політизувати роботу української розвідки, спеціальних служб і дипломатів".

Додатково: З іншого боку, в Офісі зазначають, що очікують від Меджлісу конкретної роботи "у питаннях, які входять безпосередньо до його компетенції". Зокрема це стосується й запропонованого президентом Володимиром Зеленським створення міжнародної платформи для обговорення питання деокупації Криму.

Українська правда

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Теми: Сиріябіженці
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