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У Німеччині гриби та дикі тварини досі "заражені" радіацією з Чорнобиля

П'ятниця, 2 жовтня 2020, 13:28

У Німеччині в грибах та організмі диких тварин досі присутні радіоактивні ізотопи, що утворилися внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у звіті Федерального управління з радіаційного захисту (BfS), опублікованому у вересні 2020 року. 

Згідно з ним, на частині території Німеччини деякі види грибів та диких тварин досі заражені цезієм-137. Рівень концентрації залежить від того, наскільки певний вид гриба схильний "вбирати" такі речовини з довкілля.

У 2017-19 роках у низці видів грибів, серед яких польський гриб та лисичка трубчата, фіксували понад 1000 бекерелів на кілограм. 

Для порівняння, поріг для заборони продажу продукції - 600 бекерелів на кілограм маси і більше.

В організмі деяких диких хутрових тварин виявляли до 1600 бекерелів на кілограм, а дикого кабана - більше 600 бекерелів на кілограм. Значні показники також у м’ясі косулі та благородного оленя.  

Особливо висока концентрація радіонуклідів спостерігається у зразках з Південної Баварії та Баварського лісу. 

BfS рекомендує людям, які цікавляться грибництвом і полюванням, не їсти грибів і дичини з цих районів. 

У звіті вказують, що показники зараження диких тварин і рослин можуть бути суттєво вищими, ніж продукції сільського господарства, через різні типи ґрунтів. Очікується, що вже у найближчі роки вони будуть поступово знижуватися. 

Теми: НімеччинаЧорнобиль


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