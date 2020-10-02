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Тихановська розпочала збір свідчень силовиків про тортури

П'ятниця, 2 жовтня 2020, 14:14

Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська закликала співробітників силових структур розповісти про відомі їм факти насильства.

Джерело: Telegram-канал Тихановської

Пряма мова: "Ви все знаєте, що відбувається. Білорусь потрапила під цілу лавину насильства за наказом, який віддається вам або вашим колегам. Ці арешти, побиття, стрілянина і тортури ніхто з білорусів не забуде вже ніколи.

Режим всіляко намагається заховати свої злочини, але у вас є їх реальні докази. Якщо ви суддя, слідчий, дільничний, рядовий, якого відправляють на акції протестів - ви бачили все. Так зробіть ці докази інструментом, який наближає нашу перемогу".

Деталі: Вона повідомила, що міжнародні експерти почали збирати інформацію про всі загрози життю і свободі білорусів.

Тихановська просить силовиків створювати нові захищені від злому поштові скриньки і надсилати їм інформацію: "вкажіть імена потерпілих, дату і місце події, прикладіть фото або відео і дайте всю додаткову інформацію, яка у вас є".

Вона додала, що ОБСЄ гарантує анонімність таких листів і те, що відправлені дані не з'являться у відкритих джерелах.

Також повідомляється, що збір свідчень відбуватиметься до 5 жовтня.

Українська правда


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