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Українські кібер-шахраї поцупили в росіян 3 мільйони

П'ятниця, 2 жовтня 2020, 15:30
Українські кібер-шахраї поцупили в росіян 3 мільйони
Фото Нацполіції

Кіберполіція викрила шахрайський call-центр, працівники якого спустошили рахунки громадян Росії на майже 3 мільйони гривень.

Джерело: сайт Нацполіції, пресслужба Кіберполіції у коментарі "Українській правді"

Дослівно поліція: "Оператори шахрайського call-центру видавали себе за працівників банку. Вони у телефонних розмовах з іноземними громадянами випитували конфіденційну інформацію, а далі – виводили гроші з їхніх рахунків. Потерпілим завдано збитків на майже 3 мільйони гривень".

Деталі: Злочинну схему розробили двоє мешканців Сум. Сall-центр шахраїв працював у центрі міста.

Під час обшуків у приміщенні call-центру правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони та "чорнові" записи. Усе це направили на експертизи.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) ККУ.

Зловмисникам загрожує до 12 років в’язниці з конфіскацією майна.  Вирішується питання про оголошення їм підозри.

Правоохоронці встановлюють коло постраждалих осіб.

  

Українська правда
Теми: поліціяСумиРосія
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