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У дворі ВАКС стався вибух, суд заявив про втручання в правосуддя

П'ятниця, 2 жовтня 2020, 15:37

В ніч на 1 жовтня у внутрішньому дворі Вищого антикорупційного суду вибухнув невідомий предмет, що пошкодило фасад будівлі.

Джерело: Повідомлення ВАКС

Дослівно: "У четвер, в ніч на 1 жовтня, відбувся вибух невідомого предмету у внутрішньому дворі Вищого антикорупційного суду за адресою просп. Перемоги, 41, у результаті якого виявлено пошкодження фасаду будівлі".

Деталі: Поліція вирішує питання про початок розслідування. ВАКС, в свою чергу, звернувся до Вищої ради правосуддя та до Генерального прокурора з проханням про вжиття заходів реагування.

 
Фото: ВАКС

Саму подію суд розцінює як "факт втручання у діяльність щодо здійснення ним правосуддя у спосіб, небезпечний для життя і здоров’я, спрямованого на перешкоджання виконання суддями ВАКС своїх службових обов’язків".

Теми: корупціянадзвичайна подія


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