У дворі ВАКС стався вибух, суд заявив про втручання в правосуддя

В ніч на 1 жовтня у внутрішньому дворі Вищого антикорупційного суду вибухнув невідомий предмет, що пошкодило фасад будівлі.

Джерело: Повідомлення ВАКС, коментар полії

Дослівно: "У четвер, в ніч на 1 жовтня, відбувся вибух невідомого предмету у внутрішньому дворі Вищого антикорупційного суду за адресою просп. Перемоги, 41, у результаті якого виявлено пошкодження фасаду будівлі".

Деталі: Поліція вирішує питання про початок розслідування. ВАКС, в свою чергу, звернувся до Вищої ради правосуддя та до Генерального прокурора з проханням про вжиття заходів реагування.

Фото: ВАКС

Саму подію суд розцінює як "факт втручання у діяльність щодо здійснення ним правосуддя у спосіб, небезпечний для життя і здоров’я, спрямований на перешкоджання виконання суддями ВАКС своїх службових обов’язків".

В поліції УП повідомили, що слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.