СБУ затримала чоловіка, який "замінував" всі електростанції і попросив 1 млн

Співробітники Служби безпеки України оперативно затримали в Запоріжжі місцевого мешканця, який повідомив поліції про замінування всіх електростанцій країни.

Джерело: речник управління СБУ в Запорізькій області Сергій Левченко в коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Сьогодні близько 11 на телефон спецлінії поліції "102" надійшов анонімний дзвінок, дзвонив чоловік, який повідомив, що всі електростанції України заміновано. Запропонував передати йому мільйон доларів США і кинув трубку".

Деталі: За словами Левченка, оперативники СБУ вирахували зловмисника і затримали його в одному з медичних закладів Запоріжжя. Чоловік дзвонив із мобільного телефона. Свої дії він поки ніяк не пояснює.

Наразі вирішується органами поліції питання щодо відкриття кримінального провадження за статтею 259 КК. Встановлюються обставини, що спонукало зловмисника на цей вчинок.