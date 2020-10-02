Головред російського видання спалила себе перед будівлею МВС

Головний редактор видання російського видання KozaPress Ірина Славіна підпалила себе біля будівлі МВС в Нижньому Новгороді, в результаті отриманих опіків жінка померла.

Джерело: Телеграм-канал Baza.

Деталі: Місцеві ЗМІ з посиланням на ГУ МНС повідомляють про жінку, яка влаштувала самоспалення біля будівлі МВС, але не уточнюють імені загиблої.

У фейсбуці Славіної у п’ятницю з’явився пост: "У моїй смерті прошу винити Російську Федерацію".

Напередодні вона повідомила, що у неї вдома пройшов обшук.