Головред російського видання спалила себе перед будівлею МВС
П'ятниця, 2 жовтня 2020, 17:41
Головний редактор видання російського видання KozaPress Ірина Славіна підпалила себе біля будівлі МВС в Нижньому Новгороді, в результаті отриманих опіків жінка померла.
Джерело: Телеграм-канал Baza.
Деталі: Місцеві ЗМІ з посиланням на ГУ МНС повідомляють про жінку, яка влаштувала самоспалення біля будівлі МВС, але не уточнюють імені загиблої.
У фейсбуці Славіної у п’ятницю з’явився пост: "У моїй смерті прошу винити Російську Федерацію".
Напередодні вона повідомила, що у неї вдома пройшов обшук.