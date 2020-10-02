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Перша європейська столиця повертає пом’якшений локдаун

П'ятниця, 2 жовтня 2020, 18:50

Мадрид стане першою європейською столицею, яка у п'ятницю ввечері поверне локдаун через коронавірус, хоча менш суворий, як діяв цієї весни. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Згідно з новими обмеженнями, які почнуть діяти о десятій вечора в п’ятницю, близько 4,8 млн жителів столиці Іспанії і дев'яти міст-супутників будуть позбавлені можливості виїжджати з населених пунктів протягом двох тижнів, окрім деяких винятків, серед яких - поїздки на роботу, до школи, з метою охорони здоров’я чи здійснення покупок.

Як і під час першої хвилі коронавірусу, Мадрид знову став епіцентром коронакризи в Іспанії. Згідно з останніми даними Міністерства охорони здоров'я, зараз на його частку припадає 35% нових випадків зараження, попри те, що там проживає всього 14% населення країни.

Ресторани та бари в Мадриді зачинятимуться раніше та зменшать наполовину дозволену кількість відвідувачів. 

Обмеження, що вже діяли у бідніших частинах міста з високим рівнем зараження, тепер поширюються на весь Мадрид.

Варто підкреслити, що нові обмеження не є настільки ж суворими, як попередній локдаун цієї весни, коли людям було заборонено залишати свої домівки.

Різні міста Європи протягом останніх днів також посилили заходи боротьби з пандемією, зокрема, посиливши масковий режим та обмеживши наповненість у ресторанах, але ніхто не зайшов так далеко, як Мадрид.

Голова мадридського регіону Ізабель Діас Аюсо виступає проти обмежень і подала апеляцію до суду. Вона стурбована економічними збитками і звинувачує центральний уряд, який наказав ввести обмеження, у перевищенні своїх повноважень.

Мадридський регіон стверджує, що заходи не приведуть до належної боротьби з пандемією і будуть коштувати місцевій економіці 750 мільйонів євро на тиждень.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, у Мадриді зафіксовано 850 випадків коронавірусу на 100 тисяч осіб, найгірший показник у Європі.

"Українська правда" у Threads

Теми: Європакарантин
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