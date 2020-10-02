Трамп хворіє "в легкій формі", у дітей негативні тести на COVID-19

Глава апарату Білого дому Марк Медоуз заявив, що у президента США Дональда Трампа, що заразився коронавірусом, спостерігаються легкі симптоми хвороби.

Джерело: глава апарату Білого дому Марк Медоуз, якого цитує Reuters

Пряма мова Медоуза: "У Трампа, що заразився коронавірусів, спостерігаються легкі симптоми хвороби. Американський народ може бути впевнений, що у нас є президент, який не тільки на роботі, але і залишиться на цій посаді, і я оптимістично налаштований, що він дуже швидко одужає".

Деталі: Він також додав, що новини про здоров'я Трампа будуть сьогодні пізніше. Ймовірно, Трамп виступить перед народом.

Помічник президента США Кароліна Херлі написала в Twitter, що дочка Трампа Іванка та її чоловік так само не заразилися коронавірусом: "Іванка Трамп і Джаред Кушнер сьогодні знову здали тести на COVID-19, у обох вони негативні".

Стефані Гриша, керівник апарату Меланії Трамп, повідомила, що молодший син Трампа Беррон Трамп теж не хворий.

Віце-президент США Майк Пенс та друга леді США отримали негативний результат аналізу на COVID-19, повідомив речник посадовця Девід О‘Меллі.

Держсекретар США Майк Помпео також запевнив пресу, що у нього не виявлено коронавірусу.

Нагадаємо: