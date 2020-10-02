РНБО каже, що погрожує обліком користувачів "ВКонтакте" для захисту громадян

У Раді національної безпеки і оборони кажуть, що секретар відомства Олексій Данілов говорив про можливість ставити на облік користувачів російської соцмережі "ВКонтакте" для того, щоб убезпечити їх від "втягування у протиправну діяльність".

Джерело: відповідь РНБО на запит "Української правди"

Дослівно: "Російська соцмережа "ВКонтакте", яка перебуває під санкціями з 2017 року, є одним із інформаційно-психологічних засобів… гібридної війни, тому користування її ресурсами та розповсюдження відповідного російського контенту в інформаційному просторі України розцінюється як загроза національній безпеці України, що потребує нейтралізації…

Спеціалісти Національного координаційного центру кібербезпеки при РНБО України взаємодіють з міжнародними колегами та партнерами для напрацювання заходів щодо реагування та блокування роботи мобільного додатку "ВКонтакте" на території України.

Усвідомлення громадянами України, які використовують заборонені російські соцмережі та розповсюджують контент, що може становити загрозу національній безпеці країни, своєї відповідальності є також дієвим заходом протидії. Саме на цьому наголошував Секретар РНБО України Олексій Данілов…

Також інформуємо, що відповідно до основних положень Стратегії безпеки Європейського Союзу на 2020-2025 рр. одним з ключових факторів у забезпеченні ефективної протидії поширенню незаконного контенту в Інтернеті є поглиблення добровільної співпраці між правоохоронними органами й приватним сектором.

Саме у контексті пошуку національних підходів до реалізації цього, обраного демократичними країнами Європейського співтовариства стратегічного напряму, слід розглядати виступ Олексія Данілова…: як намір налагодити діалог з приватним сектором.

Секретар РНБО України роз’яснив суспільству положення національного законодавства, зокрема щодо повноважень правоохоронних органів створювати та використовувати власні оперативні обліки і бази даних, суто з метою убезпечення громадян від можливого втягування їх у протиправну діяльність на шкоду національній безпеці та національним інтересам України".

Деталі: У РНБО сказали, що 14 вересня президент затвердив нову Стратегію національної безпеки України.

В ній "визначено, що для відновлення свого впливу в Україні Російська Федерація, продовжуючи гібридну війну, системно застосовує політичні, економічні, інформаційно-психологічні, кібер- і воєнні засоби".

Протягом півроку в Україні мають розробити нову Стратегію кібербезпеки та Стратегію інформаційної безпеки.

Створення "системи обліку українських користувачів російської соціальної мережі "ВКонтакте" будуть обговорювати в рамках реалізації цих стратегій.

Водночас, у РНБО сказали, що Кабмін має подати пропозиції, які удосконалять санкції. Зокрема, уряд має передбачити створення єдиного державного реєстру санкцій.

Разом із тим, у Раді нацбезпеки і оборони не відповіли на питання УП про те, яка законодавча норма дозволяє "ставити на облік" користувачів "ВКонтакте" та яким чином це відповідає санкціям, що стосуються не громадян, а російської компанії.

Що було раніше: Олексій Данілов сказав, що РНБО має намір поставити на облік у правоохоронних органах усіх українців, які користуються забороненою російською соцмережею "ВКонтакте".