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МЗС: Україна планує долучитися до санкцій ЄС проти Білорусі

П'ятниця, 2 жовтня 2020, 20:36
МЗС: Україна планує долучитися до санкцій ЄС проти Білорусі

Україна має намір приєднатися до санкцій ЄС проти Білорусі та продемонструвати послідовну політику проти сусідньої держави.

Джерело: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю BBC News Україна

Пряма мова Кулеби: "Я хочу подивитися на остаточне юридичне рішення, хто там в цьому списку. Але так, ми налаштовані приєднатися до цих санкцій, бо тут вже йдеться про питання послідовності політики.

Україна вважає, що в цій ситуації важливо діяти єдиним фронтом. Ми робимо все, що в наших силах, щоб допомагати народу Білорусі в цій складній ситуації".

Деталі: Він зазначив, що ціна такої солідарності для України є набагато вищою, ніж для країн ЄС чи НАТО, бо Україна не перебуває під "парасолькою захисту" цих об'єднань, а розширення впливу Росії в Білорусі загрожує українській безпеці.

Нагадаємо: В Офіційному журналі ЄС у п’ятницю опублікували список 40 білоруських чиновників, проти яких Євросоюз вводить санкції за нечесні вибори та репресії проти мирних протестувальників. 

МЗС Білорусі заявило про запровадження санкцій проти ЄС у відповідь на домовленості саміту Євросоюзу щодо білоруських санкцій.

Теми: МЗСКулеба ДмитросанкціїЄСБілорусь
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