Окупанти в Севастополі арештували "Свідків Єгови" після масових обшуків

Окупаційний Ленінський районний суд Севастополя заарештував до кінця листопада Євгенія Жукова, Ігоря Шмідта, Володимира Маладику та Володимира Саакада - членів релігійної організації "Свідків Єгови", визнаної у загарбників екстремістською.

Джерело: "Ґрати"

Деталі: Напередодні 1 жовтня так звані співробітники ФСБ провели в окупованому Севастополі обшуки у дев'яти членів місцевої міської громади єговістів.

Правоохоронці затримали п'ять осіб, в тому числі дружину Володимира Маладики Наталю, яку пізніше відпустили, - попередньо, у жінки статус свідка.

Затриманим оголосили про підозру в організації роботи екстремістської організації. Євгенія Жукова, Володимира Маладику і Володимира Сакада суд заарештував до 30 листопада, Ігоря Шмідта, підозрюваного за тією ж статтею КК, - до 23 листопада.

Після засідання дружина Володимира Сакада розповіла, що її чоловік не визнає провину. Обшук, який пройшов у них вдома напередодні, вона назвала незаконним і заявила, що домагатиметься зміни запобіжного заходу чоловікові на домашній арешт в апеляції.

Євген Жуков раніше очолював севастопольську громаду "Свідків Єгови". Вона була зареєстрована 12 листопада 1997 року, в травні 2015 року було поставлено на облік в податковому органі в рамках російського законодавства, але вже в травні 2017 року ліквідована за рішенням суду, після того, як в Росії організація була визнана екстремістською.

Що було раніше: Прокуратура Криму вранці 2 жовтня заявила про відкриття кримінального провадження за фактами "незаконних обшуків в оселях можливих учасників релігійної організації "Свідки Єгови" в Севастополі" та затримання п'яти людей (частина 2 статті 162 КК України - порушення недоторканності житла і частина 2 статті 146 КК - незаконне позбавлення волі).