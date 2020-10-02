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Усі постраждалі від повеней на Буковині отримали компенсації – Зеленський

П'ятниця, 2 жовтня 2020, 22:18
Усі постраждалі від повеней на Буковині отримали компенсації – Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що всі постраждалі внаслідок стихійного лиха влітку цього року в Чернівецькій області отримали компенсацію від держави.

Джерело: Офіс президента

Пряма мова Зеленського: "Що стосується Чернівців, то ми виділили 460 мільйонів гривень. І найголовніше, що крім того, що зараз у процесі відновлення інфраструктура, всі люди отримали компенсацію".

Деталі: Зеленський зазначив, що на всю Західну Україну, де від повені постраждало місцеве населення та інфраструктурні об’єкти, в цілому виділено близько 1,5 млрд грн.

За рахунок коштів, виділених з державного бюджету, за словами Зеленського, відновлюється: дев'ять бюджетних установ та об’єктів соціальної сфери, 41 дорога загального користування місцевого значення та 187 комунальних доріг, мости й мостові переходи, берегоукріплювальні об’єкти тощо. На всіх об’єктах роботи планується завершити протягом жовтня-листопада 2020 року.

Що передувало: 26 червня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що повінь на Західній Україні знищила близько 22 тисяч домогосподарств та присадибних ділянок. 

ДСНС повідомляє, що в 4 областях було підтоплено майже 14,5 тисяч будинків. Внаслідок повені загинуло троє людей. 

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Українська правда
Теми: Зеленськийстихійне лихо
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