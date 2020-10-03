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У неділю буде тепло: класична осінь

Субота, 3 жовтня 2020, 10:52
Волинські новини

Україна в неділю належатиме до найтепліших у Європі, температура повітря підніметься до +20+24 градусів.

Джерело: синоптик Наталка Діденко в Facebook

 

Деталі: Лише на північному сході країни буде прохолодніше – до +17+21 градусів.

Дощів не буде, лише в Карпатах можуть бути локальні опади. Вітер – з південного сходу, поривчастий.

У Києві в неділю – "класична осінь", зазначила синоптик. Дощу не буде, очікується сонячна погода, температура до +22 градусів.

Українська правда
Теми: погода


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