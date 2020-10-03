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Цього року через "мінування" відкрили більше 600 проваджень

Субота, 3 жовтня 2020, 12:15
Цього року через мінування відкрили більше 600 проваджень
Радіо Свобода

У січні-серпні 2020 року українські правоохоронці відкрили 636 проваджень через завідомо неправдиві повідомлення про загрозу безпеці громадян.

Джерело: Офіс генпрокурора у відповідь на запит Радіо Свобода

Деталі: При цьому правоохоронці закрили 44 провадження.

До суду направили 99 проваджень, у тому числі 87 – з обвинувальним актом. 126 особам повідомили про підозру.

Стаття 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років. Якщо були спричинені тяжкі наслідки – термін покарання становить від чотирьох до восьми років в’язниці.

Українська правда

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Теми: поліціяОфіс генпрокурора
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