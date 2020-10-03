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Зливи й повені на півночі Італії: 1 загиблий, 11 зниклих безвісти

Субота, 3 жовтня 2020, 15:26
Зливи й повені на півночі Італії: 1 загиблий, 11 зниклих безвісти
Фото: La Repubblica

Одна людина загинула, 11 інших вважаються зниклими безвісти в суботу після того, як рясні дощі призвели до повеней на півночі Італії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Після ночі сильних дощів на півночі країни виникли повені, зсуви землі, відключення світла та великі незручності для руху транспорту.

Працівники цивільної оборони заявили про загибель волонтера-добровольця у Валь-д'Аості під час рятувальної операції. 

У П’ємонті регіональна влада повідомила про 11 зниклих безвісти, кілька сіл опинились відрізаними від світу. 

 
Фото: La Repubblica

Цими вихідними весь регіон Венето у стані підвищеної готовності через сильний дощ і вітер. 

Як повідомлялося, Венеція вперше в суботу успішно активувала свою систему протипаводкового захисту Mose.

Система захисту від повені, що складається з 78 бар’єрів, які можна підняти для захисту венеційської лагуни під час припливів, є одним з найбільших проєктів цивільного будівництва у світі.

Як повідомлялося, у Франції через шторм "Алекс" є зниклі безвісти люди, а тисячі помешкань залишились без світла. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Італіястихійне лихо
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