Під Офіс президента принесли гарбузи для Шкарлета

Під Офісом президента провели чергову акцію за відставку тимчасового виконувача обов'язків міністра освіти Сергія Шкарлета.

Джерело: кореспондент Української правди з місця події

Деталі: Кілька студентів у мантіях символічно залишили на сходах Офісу гарбузи, що за українською традицією означає відмову дівчини від заміжжя, а вони таким чином висловили невдоволення Шкарлетом.

Українська правда

Організатори акції – кілька громадських організацій, зокрема Фундація регіональних ініціатив, Рух опору капітуляції, Солідарна молодь.

На події присутні представники Національного корпусу, а також студенти Олімпійського коледжу, які нещодавно виходили на акцію протесту проти приєднання свого закладу до Національного університету фізичного виховання і спорту.

Українська правда

Учасники акції викрикували "Шкарлета геть" і "Шкарлет нам не міністр".

Після запалення фаєрів дехто почав викрикувати "Зелю геть!", на що організатори попросили їх не вдаватись до таких закликів, оскільки акція стосується безпосередньо нинішнього в.о. міністра освіти, а не президента.

Серед претензій протестувальників – причетність чиновника до "Партії Регіонів", плагіат у наукових роботах, "провалена" підготовка до нового навчального року, а також те, що освіта не отримала грошей з протиковідного фонду.

Українська правда

День акції обрали невипадково – 30 років тому, 2 жовтня 1990 року українські студенти вийшли на Революцію на граніті.