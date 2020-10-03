Коронавірус: стало відомо, як лікують Трампа та чому його госпіталізували

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп отримує терапію антитілами та приймає препарат "Ремдесивір".

Джерело: The Guardian з посиланням на суботній брифінг лікаря президента США Шона Конлі

Деталі: За словами лікаря, Трамп вже протягом 24 години не страждає від лихоманки і знаходиться у доброму гуморі. Конлі додав, що Трампу прописали п'ятиденний курс "Ремдесивіру", і наразі президент не потребує кисневої підтримки.

При цьому Конлі не зміг відповісти на питання журналістів, як довго триватиме лікування, лише зазначив "важко сказати".

Пряма мова Конлі: "Я рекомендував доставити президента до лікарні Уолтера Ріда (американський Національний військово-медичний центр - УП) у якості запобіжного заходу. Там за ним спостерігають використовуючи найсучасніше обладнання та мають змогу надати будь-яку допомогу, яка йому може знадобитися".

Нагадаємо: Президент США Дональд Трамп був доставлений до медичного центру ввечері у п'ятницю, менш ніж за добу після того, як надійшла новина про підтвердження у нього COVID-19.