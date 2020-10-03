У Британії планують розпочати масову вакцинацію від Covid-19

У Британії сподіваються провести масову вакцинацію населення від коронавірусу за 3 місяці після того, як потенційна вакцина буде затверджена.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише видання The Times, яке отримало такі дані від джерел у британському уряді.

У публікації видання стверджується, що масове щеплення вакциною оксфордських вчених може може відбутися "всього за три місяці", що підвищує ймовірність того, що кожен дорослий у Великій Британії отримає вакцину вже до Великодня.

Видання пише, що вчені, які працюють над вакциною спільно з фармацевтичним гігантом AstraZeneca, сподіваються, що вона буде схвалена регулюючими органами до початку 2021 року.

У повідомленні також цитуються урядові джерела, які очікують, що повна програма вакцинування, яка виключає дітей, може зайняти шість місяців або й менше після затвердження вакцини.

"Ми дивимося на термін приблизно у шість місяців, і він, ймовірно, буде навіть набагато коротшим", - повідомило газеті джерело в уряді про орієнтовний термін проведення масової вакцинації.

Вважається, що першими вакцину отримають мешканці будинків для літніх людей та персонал, що опікується ними, потім - громадяни, старші 80 років, і співробітники служби охорони здоров’я. Наступними будуть люди, старші 65 років, за ними - молоді люди, які належать до груп ризику.

Водночас у Британії лунає і скепсис щодо таких швидких темпів вакцинування. У звіті Королівського товариства вже йдеться, що для успішного поширення дози будь-якої вакцини серед всього населення країни може знадобитися до року.

За даними університету Джонса Хопкінса, через коронавірус 42 тисячі людей померли у ​​Великій Британії та понад мільйон людей - у ​​всьому світі.