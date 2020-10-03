Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Британії планують розпочати масову вакцинацію від Covid-19

Субота, 3 жовтня 2020, 20:10
У Британії планують розпочати масову вакцинацію від Covid-19

У Британії сподіваються провести масову вакцинацію населення від коронавірусу за 3 місяці після того, як потенційна вакцина буде затверджена.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише видання The Times, яке отримало такі дані від джерел у британському уряді.

У публікації видання стверджується, що масове щеплення вакциною оксфордських вчених може може відбутися "всього за три місяці", що підвищує ймовірність того, що кожен дорослий у Великій Британії отримає вакцину вже до Великодня. 

Видання пише, що вчені, які працюють над вакциною спільно з фармацевтичним гігантом AstraZeneca, сподіваються, що вона буде схвалена регулюючими органами до початку 2021 року.

У повідомленні також цитуються урядові джерела, які очікують, що повна програма вакцинування, яка виключає дітей, може зайняти шість місяців або й менше після затвердження вакцини.

"Ми дивимося на термін приблизно у шість місяців, і він, ймовірно, буде навіть набагато коротшим", - повідомило газеті джерело в уряді про орієнтовний термін проведення масової вакцинації.

Вважається, що першими вакцину отримають мешканці будинків для літніх людей та персонал, що опікується ними, потім - громадяни, старші 80 років, і співробітники служби охорони здоров’я. Наступними будуть люди, старші 65 років, за ними - молоді люди, які належать до груп ризику.

Водночас у Британії лунає і скепсис щодо таких швидких темпів вакцинування. У звіті Королівського товариства вже йдеться, що для успішного поширення дози будь-якої вакцини серед всього населення країни може знадобитися до року.

За даними університету Джонса Хопкінса, через коронавірус 42 тисячі людей померли у ​​Великій Британії та понад мільйон людей - у ​​всьому світі.

Теми: Велика Британіявакцинаціякоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Велика Британія
Велика Британія надасть Україні новий пакет військової допомоги на $65 млн – ЗМІ
Британський ветеран намагався прожити 60 днів на безлюдній скелі: його довелося рятувати
Штати і Британія привітали рішення Туреччини підтримати вступ Швеції в НАТО
Останні новини
06:24
відеоССО показали, як снайпери знищують саперні групи ворога
05:50
На "виборах" Путіна на ТОТ можна буде голосувати без паспорта – спротив
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
Усі новини...
Реклама: