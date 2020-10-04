SpaceX скасувала запуск ракети за дві секунди до старту двигунів

Компанія Ілона Маска SpaceX скасувала запуск ракети-носія Falcon 9, яка повинна була доставити на орбіту Землі військовий GPS-супутник, за дві секунди до старту двигунів.

Джерело: SpaceX

Дослівно: "Спроба запуску GPS III-4 відхилена".

Деталі: Причин скасування запуску в компанії поки не назвали. Згідно з більш раннім повідомленням SpaceX, погода в день старту на 70% була сприятливою. Нова дата старту поки невідома.

Пізніше Ілон Маск прокоментував відкладення запуску.

Пряма мова Маска: "Нам потрібно буде внести багато поліпшень, щоб мати шанс виконати 48 запусків в наступному році".

Нагадаємо: 30 июня компанія Ілона Маска з п'ятого разу запустила Falcon 9 з новітнім геонавігаціонним GPS-супутником III покоління. Зараз на орбіті Землі три таких супутника.

Довідка: Всього, угруповання третього покоління GPS-супутників буде складатися з 32 апаратів. Вони замінять ті, які зараз забезпечують сигнал GPS по всій планеті. Існуючою системою, яка використовується для навігації, реєстрації ядерних випробувань, відстеження сигналів SOS, користуються понад 4 мільярди людей на планеті.

Всі супутники GPS III матимуть сумісність з системою наступного покоління (OCX) і існуючими GPS-супутниками. Аналогами американської GPS-системи є європейська Galileo та російська ГЛОНАСС.

Що передувало: SpaceX в останній момент відмінила запуск на орбіту чергової партії інтернет-супутників Starlink.