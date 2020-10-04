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Україна спростить видачу посвідок на тимчасове проживання для білорусів

Неділя, 4 жовтня 2020, 09:55

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким передбачається спростити отримання права на проживання в Україні для підприємців і висококваліфікованих спеціалістів, що є громадянами Білорусі, а також для членів їх сімей.

Джерело: Офіс президента

Деталі: У документі, що датований 2 жовтня, зазначається, що український уряд має запровадити пілотний проект щодо спрощеного оформлення посвідок на тимчасове проживання для вказаних категорій громадян Республіки Білорусь.

При цьому планується передбачити можливість скорочення до трьох днів строку отримання таких документів без необхідності додаткового виїзду за межі української території.

Окремо Кабмін повинен оптимізувати порядок одержання дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства для працевлаштування громадян Білорусі, які є висококваліфікованими ІТ-спеціалістами. Для цього пропонується скоротити до 5 днів строк надання такого дозволу та передбачити можливість його одержання за принципом мовчазної згоди.

Також уряд повинен забезпечити безперебійне функціонування єдиного інформаційного порталу та телефонів гарячої лінії для надання консультацій громадянам Білорусі, які іммігрують в Україну.

Дослівно: "Згідно з указом, Кабінет міністрів має продовжити до 180 днів на рік строк тимчасового перебування на території України громадян Білорусі. Це стосується підприємців, висококваліфікованих спеціалістів, зокрема фахівців у сфері інформаційних технологій та інновацій, імміграція яких відповідає інтересам України, та членів їхніх сімей".

Українська правда
Теми: БілорусьЗеленськийтехнології


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