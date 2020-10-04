Індія заявила про успішні випробування гіперзвукової балістичної ракети

Організація оборонних досліджень та розробок Індії повідомила про вдалі випробування нової надзвукової балістичної ракети малої дальності Shaurya.

Джерело: новинне агентство ANI

Ракета "Шаур'я" (Shaurya)

Деталі: Індія в суботу успішно здійснила випробування нової версії ядерної ракети "Шаур'я" біля узбережжя Одіші, яка може вражати цілі на відстані до 800 км.

Зазначається, що ракета здатна нести різні види боєголовок, зокрема і ядерну. В останній фазі, наближаючись до цілі, ракета рухається з гіперзвуковою швидкістю.

Джерела в уряді Індії зазначили ANI, що вказаною ракетою озброять армію, проте не вказали терміни, в які планується це здійснити.

Перед цим в Індії здійснили успішні випробування надзвукової крилатої ракети BrahMos.