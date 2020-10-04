Індія заявила про успішні випробування гіперзвукової балістичної ракети
Неділя, 4 жовтня 2020, 11:05
Організація оборонних досліджень та розробок Індії повідомила про вдалі випробування нової надзвукової балістичної ракети малої дальності Shaurya.
Джерело: новинне агентство ANI
Деталі: Індія в суботу успішно здійснила випробування нової версії ядерної ракети "Шаур'я" біля узбережжя Одіші, яка може вражати цілі на відстані до 800 км.
Зазначається, що ракета здатна нести різні види боєголовок, зокрема і ядерну. В останній фазі, наближаючись до цілі, ракета рухається з гіперзвуковою швидкістю.
Джерела в уряді Індії зазначили ANI, що вказаною ракетою озброять армію, проте не вказали терміни, в які планується це здійснити.
Перед цим в Індії здійснили успішні випробування надзвукової крилатої ракети BrahMos.