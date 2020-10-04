Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Індія заявила про успішні випробування гіперзвукової балістичної ракети

Неділя, 4 жовтня 2020, 11:05
Індія заявила про успішні випробування гіперзвукової балістичної ракети

Організація оборонних досліджень та розробок Індії повідомила про вдалі випробування нової надзвукової балістичної ракети малої дальності Shaurya.

Джерело: новинне агентство ANI

 
Ракета "Шаур'я" (Shaurya)

Деталі: Індія в суботу успішно здійснила випробування нової версії ядерної ракети "Шаур'я" біля узбережжя Одіші, яка може вражати цілі на відстані до 800 км.

Зазначається, що ракета здатна нести різні види боєголовок, зокрема і ядерну. В останній фазі, наближаючись до цілі, ракета рухається з гіперзвуковою швидкістю.

Джерела в уряді Індії зазначили ANI, що вказаною ракетою озброять армію, проте не вказали терміни, в які планується це здійснити.

Перед цим в Індії здійснили успішні випробування надзвукової крилатої ракети BrahMos.

"Українська правда" у Threads

Теми: Індіязброяядерна зброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Індія
В України знову з'явився посол у Бразилії
В Indian Oil очікують, що на Росію припаде 30% імпорту нафти цьогоріч
Спека в Індії забрала життя майже 100 людей
Останні новини
06:58
ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України
06:24
відеоССО показали, як снайпери знищують саперні групи ворога
05:50
На "виборах" Путіна на ТОТ можна буде голосувати без паспорта – спротив
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
Усі новини...
Реклама: