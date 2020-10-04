Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Індія заявила про успішні випробування гіперзвукової балістичної ракети

Неділя, 4 жовтня 2020, 11:05

Організація оборонних досліджень та розробок Індії повідомила про вдалі випробування нової надзвукової балістичної ракети малої дальності Shaurya.

Джерело: новинне агентство ANI

 
Ракета "Шаур'я" (Shaurya)

Деталі: Індія в суботу успішно здійснила випробування нової версії ядерної ракети "Шаур'я" біля узбережжя Одіші, яка може вражати цілі на відстані до 800 км.

Зазначається, що ракета здатна нести різні види боєголовок, зокрема і ядерну. В останній фазі, наближаючись до цілі, ракета рухається з гіперзвуковою швидкістю.

Джерела в уряді Індії зазначили ANI, що вказаною ракетою озброять армію, проте не вказали терміни, в які планується це здійснити.

Перед цим в Індії здійснили успішні випробування надзвукової крилатої ракети BrahMos.

Теми: Індіязброяядерна зброя


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Штатах лунають суперечливі заяви про стан зараженого коронавірусом Трампа

інфографікаКоронавірус: в Україні знову більше 4 тисяч заражень, десятки людей померли

відеоАзербайджанські військові показали взяття територій у Нагірному Карабасі

У роботі Telegram стався глобальний збій

Єрмак: Кравчук вирішить, хто може замінити Фокіна у ТКГ

фотоАзербайджан перейменував взятий під свій контроль Мадагіз в Суговушан

Усі новини...
Індія
В Індії повідомили про найбільшу в світі кількість заражень COVID-19 за добу
Індія відмовилася брати участь у російських навчаннях "Кавказ-2020"
В Індії заявили про обнадійливі результати випробувань вакцини від COVID-19
Останні новини
11:45
фото, відеоШторм "Алекс" на півдні Франції: 18 людей досі шукають
11:32
інфографікаКоронавірус: у Києві більше 400 нових заражень, 8 людей померли
11:18
Шмигаль заявив, що через 15 років Україна не зможе виплачувати пенсії
11:05
відео, фотоІндія заявила про успішні випробування гіперзвукової балістичної ракети
10:52
У Штатах лунають суперечливі заяви про стан зараженого коронавірусом Трампа
10:22
Шмигаль: У вересні держбюджет виконано на 115%
09:55
Україна спростить видачу посвідок на проживання для білоруських фахівців
09:35
На посаду спікера української делегації в ТКГ розглядається кілька кандидатур – Єрмак
08:52
фотоНа Камчатці екологічна катастрофа: мертві тварини, отруєні серфери, сфабриковані відео
08:49
інфографікаКоронавірус: в Україні знову більше 4 тисяч заражень, десятки людей померли
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!