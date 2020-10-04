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Збій у Telegram стався через несправність апаратного забезпечення – Дуров

Неділя, 4 жовтня 2020, 12:38
Фото: Фокус

Причиною збою у роботі Telegram, який у Європі, була несправність апаратного забезпечення.

Джерело: повідомлення засновника Telegram Павла Дурова

Деталі: 4 жовтня Дуров запевнив, що зараз команда фахівців працює над усуненням проблем, що виникли. Він зазначив, що вже виправлено додаток для iOS, і застосунок буде доступний у App Store.

За словами Дурова, щотижня принаймні 10 мільйонів нових користувачів приєднуються до Telegram, що вимагає постійного оновлення як програмного так і апаратного забезпечення.

Пряма мова: "Минулого вечора Telegram не працював у Європі (зокрема в Україні - УП) впродовж приблизно години через несправність обладнання. Ми вже усунули несправності в додатку для iOS.

Ми також налаштовуємо наше мережеве програмне забезпечення, щоб мінімізувати ризик таких проблем у майбутньому".

Нагадаємо: У роботі соцмережі Телеграм стався збій, про проблеми в роботі сервісу повідомили мешканці України, Білорусі, Росії, Німеччини.

Українська правда
Теми: інтернетсоцмережі


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