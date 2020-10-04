Збій у Telegram стався через несправність апаратного забезпечення – Дуров
Причиною збою у роботі Telegram, який у Європі, була несправність апаратного забезпечення.
Джерело: повідомлення засновника Telegram Павла Дурова
Деталі: 4 жовтня Дуров запевнив, що зараз команда фахівців працює над усуненням проблем, що виникли. Він зазначив, що вже виправлено додаток для iOS, і застосунок буде доступний у App Store.
За словами Дурова, щотижня принаймні 10 мільйонів нових користувачів приєднуються до Telegram, що вимагає постійного оновлення як програмного так і апаратного забезпечення.
Пряма мова: "Минулого вечора Telegram не працював у Європі (зокрема в Україні - УП) впродовж приблизно години через несправність обладнання. Ми вже усунули несправності в додатку для iOS.
Ми також налаштовуємо наше мережеве програмне забезпечення, щоб мінімізувати ризик таких проблем у майбутньому".
Нагадаємо: У роботі соцмережі Телеграм стався збій, про проблеми в роботі сервісу повідомили мешканці України, Білорусі, Росії, Німеччини.