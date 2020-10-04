Азербайджан показав наслідки обстрілу Гянджі та повідомив про постраждалих

Азербайджан заявив, що в результаті вогню противника постраждали мирні жителі та цивільна інфраструктура Гянджі.

Джерело: повідомлення Міноборони Азербайджану

Деталі: У самопроголошеному Нагірному Карабасі заявили про удар по військовому аеропорту в Гянджі.

Азербайджан відповів, що місто обстріляли з території Вірменії, і обстріл вівся не по військових об'єктах, а по житлових будинках.

Дослівно: "Поширена вірменською стороною інформація про нібито обстріли військових об'єктів в місті Гянджа є провокаційною та помилковою. У результаті вогню противника постраждали мирні жителі, цивільна інфраструктура і стародавні історичні споруди".

Довідково: Гянджаа - це друге за величиною місто в Азербайджані. Воно розташоване біля північно-східного підніжжя Малого Кавказу, на річці Гянджачай. Центр історичної області Арран.

Нагадаємо: Раніше прессекретар лідера Нагірного Карабаху Ваграм Погосян заявив, що військовий аеропорт Гянджі "злетів у повітря".

При цьому офіційний Єреван заперечує, що обстріл азербайджанського міста Гянджі здійснювався з території Вірменії.