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Азербайджан показав наслідки обстрілу Гянджі та повідомив про постраждалих

Неділя, 4 жовтня 2020, 13:23

Азербайджан заявив, що в результаті вогню противника постраждали мирні жителі та цивільна інфраструктура Гянджі.

Джерело: повідомлення Міноборони Азербайджану

Деталі: У самопроголошеному Нагірному Карабасі заявили про удар по військовому аеропорту в Гянджі.

Азербайджан відповів, що місто обстріляли з території Вірменії, і обстріл вівся не по військових об'єктах, а по житлових будинках.

Дослівно: "Поширена вірменською стороною інформація про нібито обстріли військових об'єктів в місті Гянджа є провокаційною та помилковою. У результаті вогню противника постраждали мирні жителі, цивільна інфраструктура і стародавні історичні споруди".

 
 

Нагадаємо: Раніше прессекретар лідера Нагірного Карабаху Ваграм Погосян заявив, що військовий аеропорт Гянджі "злетів у повітря".

При цьому офіційний Єреван заперечує, що обстріл азербайджанського міста Гянджі здійснювався з території Вірменії.

Українська правда


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