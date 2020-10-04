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У Києві маршрутка на переході збила людей: є загибла і постраждалі

Неділя, 4 жовтня 2020, 16:07
У Києві маршрутка на переході збила людей: є загибла і постраждалі

На проспекті Свободи у Подільському районі Києва маршрутний автобус проїхав на заборонений сигнал світлофора та збив на пішохідному переході трьох осіб, в результаті одна жінка загинула, ще двох госпіталізовано.

Джерело: поліція Києва, Київ оперативний

 

Деталі: Повідомлення про ДТП надійшло до поліції о 12:15 у неділю.

Дослівно поліція: "Попередньо встановлено, що водій маршрутного автобусу проїхав на заборонений сигнал світлофора та збив на пішохідному переході трьох осіб, внаслідок чого двох жінок 1957 та 1999 років народження було госпіталізовано для надання медичної допомоги до лікарняного закладу, а третій пішохід – жінка, 1946 року народження від отриманих травм померла одразу на місці події".

Деталі: Відомості щодо цієї події зареєстровані у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Подільського управління поліції та вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.

 
 

Разом з тим, як повідомляє Київ оперативний, водій маршрутки заявив, що в нього відмовили гальма.

Видання також публікує відео моменту аварії, на якому видно, що маршрутка їде на червоне світло, коли інші автомобілі зупинилися.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДТПКиївтранспорт
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