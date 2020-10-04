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У Криму – рекордна кількість заражень коронавірусом

Неділя, 4 жовтня 2020, 16:29

В окупованому Росією Криму за останню добу зареєстрували рекордні 103 випадки коронавірусної інфекції.

Джерело: Крим.Реалії з посиланням на очільника окупаційної влади Криму Сергія Аксьонова

Деталі: На півострові з початку пандемії жодного разу не фіксували понад 101 зараження за день, тому цей показник є найвищим за весь час спостережень.

За словами окупаційної влади, зі 103 заражених 77 виявлені при зверненні за медичною допомогою, 13 - серед контактних осіб по раніше зареєстрованим випадкам, 13 - при скринінгу здорового населення.

Важливо: Дані російської влади про захворюваність Covid-19 у Криму не підтверджені міжнародними організаціями та іншими незалежними джерелами. Правозахисники стверджують, що статистика істотно занижена, оскільки не відображає багатьох важливих факторів, включаючи інфікування в рядах російських військових і спецслужб.

Теми: Кримкоронавірусокупаціяепідемія


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