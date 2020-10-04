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Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру Ролан Гаррос

Неділя, 4 жовтня 2020, 17:53

Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла у чвертьфінал престижного турніру Ролан Гаррос.

Джерело: Великий теніс України

Деталі: У неділю Світоліна виграла у француженки Каролін Гарсії з рахунком 6-1, 6-3. Поєдинок тривав близько години.

Українка реалізувала 6 брейкпоінтів з 13, оформила 10 віннерів і 14 невимушених помилок. Француженка скористалася 2 шансами на брейк із 4, зробила 16 віннерів і 34 невимушених помилки.

Світоліна виступить у чвертьфіналі Ролан Гаррос втретє у кар'єрі (до цього виступала в 2015 та 2017 роках).

У чвертьфіналі турніру суперницею Світоліної стала 131-я ракетка світу Надя Подороска (Аргентина).

Теми: спорт


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