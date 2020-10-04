Поліція відкрила провадження через концерт Олі Полякової в Харкові

Після концерту співачки Олі Полякової, що відбувся в Новобаварському районі Харкова у суботу, слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення вимог карантину.

Джерело: поліція Харківської області, Новобаварський район Харкова у Facebook, МГ "Об'єктив"

Деталі: Як повідомили в поліції, попри діючий карантин, на стадіоні по Профспілковому бульвару відбувся концерт, який відвідали близько 2000 людей.

Дослівно поліція: "1 жовтня, під час моніторингу мережі Інтернет, працівники Новобаварського відділу поліції виявили інформацію про те, що 3 жовтня на території району відбудеться концерт за участю відомої української співачки. Поліцейські того ж дня зареєстрували інформацію у Єдиному обліку заяв і повідомлень.

Також був написаний лист до районної адміністрації з проханням вказати інформацію про захід, зокрема, про організатора та приблизну кількість учасників. В листі було зазначено попередження про відповідальність згідно з чинним законодавством у разі порушення дозволеної кількості учасників та їх розміщення, з посиланням на пункт 14 Постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 №641, оскільки Харків з 28 вересня віднесений до помаранчевої зони рівня епідемічної небезпеки.

3 жовтня 40 співробітників Новобаварського та Холодногірського відділів поліції знаходилися за місцем проведення масових заходів з метою роз’яснення громадянам правил дотримання карантину, а також фіксації протиправних дій з боку організаторів заходу.

Слідчим Новобаварського відділу поліції внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу розміром від 17 до 51 тисячі гривень або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавлення волі на той самий строк".

Деталі: Разом з тим, на сторінці Новобаварського району Харкова в Facebook повідомляється про концерт Полякової 3 жовтня.

Ко дню работников образования самая фееричная, неповторимая, талантливая звезда украинского шоубизнеса подарила... Опубликовано Новобаварский район г.Харьков Суббота, 3 октября 2020 г.

Як пише місцеве видання МГ "Об'єктив", 3 вересня на честь Дня вчителя в Харкові організували безкоштовний концерт Олі Полякової.

Видання зазначає, що прямо зі сцени Полякова зверталася до глядачів із проханням надягати маски і тримати дистанцію, але зробити це, коли вся фан-зона танцює, було вкрай складно. Маскового режиму дотримувалися в основному ті, хто стояв ближче до сцени.

Крім того, важко було дотримуватися маскового режиму тим, хто співав. А, за словами кореспондента МГ "Об'єктив", співав весь стадіон.