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П'яний поліцейський збив жінок на переході, одна померла

Неділя, 4 жовтня 2020, 22:03

У Броварах Київської області поліцейський, перебуваючи у стані сп'яніння, спричинив смертельну ДТП.

Джерело: Нацполіція

Деталі: Голова Нацполіції Ігор Клименко заявив, що винуватця ДТП звільнено з органів внутрішніх справ, а його безпосереднього керівника знімуть із посади.

Повідомлення про аварію надійшло до поліції близько 17.50. На місце автопригоди прибули керівництво столичного управління поліції та поліції Київщини. Також там працюють працівники Державного бюро розслідувань.

За попередніми даними, водій "Фольксваген", перебуваючи за кермом у стані сп’яніння, на пішохідному переході збив двох жінок. В подальшому він, проїхавши ще пів сотні метрів, зіткнувся з деревом.

Внаслідок ДТП постраждала від отриманих травм померла, ще одну жінку доправили до лікарні.

Пряма мова Клименка: "За кермом автомобіля перебував дільничний офіцер Деснянського управління поліції. Поліцейського, який скоїв смертельну автопригоду, звільнено з органів внутрішніх справ. Його безпосереднього керівника після проведення службового розслідування буде знято з посади. Також ми всіляко сприятимемо представникам ДБР у розслідуванні причин і обставин аварії. Винуватець має понести справедливе покарання".

Українська правда
Теми: поліціяДТПБровариКиївська область


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