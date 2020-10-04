У гравців ФК "Шахтар" і збірної України виявили коронавірус

У двох гравців футбольного клубу "Шахтар" і збірної України Андрія Пятова і Тараса Степаненка, а також двох співробітників персоналу клубу виявили коронавірус.

Джерело: ФК "Шахтар"

Дослівно: "Після матчу "Десна"-"Шахтар" медслужба клубу отримала результати ПЛР-тестів на COVID-19 гравців збірної України, які були здані напередодні їх від'їзду в розташування національної команди. Тести Андрія Пятова і Тараса Степаненка, а також двох співробітників персоналу "помаранчево-чорних" виявилися позитивними.

Клубом вжито всіх необхідних заходів. "Шахтар" у повному складі йде на самоізоляцію за приписом санітарного лікаря, що курує клуб".

Деталі: У ФК повідомили, що в понеділок і четвер всі футболісти, тренери та співробітники першої команди пройдуть додаткове тестування, після якого будуть визначені подальші дії.