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У гравців ФК "Шахтар" і збірної України виявили коронавірус

Неділя, 4 жовтня 2020, 22:19
Андрій Пятов, сайт "Шахтаря"

У двох гравців футбольного клубу "Шахтар" і збірної України Андрія Пятова і Тараса Степаненка, а також двох співробітників персоналу клубу виявили коронавірус.

Джерело: ФК "Шахтар"

Дослівно: "Після матчу "Десна"-"Шахтар" медслужба клубу отримала результати ПЛР-тестів на COVID-19 гравців збірної України, які були здані напередодні їх від'їзду в розташування національної команди. Тести Андрія Пятова і Тараса Степаненка, а також двох співробітників персоналу "помаранчево-чорних" виявилися позитивними.

Клубом вжито всіх необхідних заходів. "Шахтар" у повному складі йде на самоізоляцію за приписом санітарного лікаря, що курує клуб".

Деталі: У ФК повідомили, що в понеділок і четвер всі футболісти, тренери та співробітники першої команди пройдуть додаткове тестування, після якого будуть визначені подальші дії.

Українська правда
Теми: футболкоронавірус


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