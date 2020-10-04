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Підкуп виборців: на Луганщині знайшли повний магазин продуктових наборів

Неділя, 4 жовтня 2020, 23:29

У місті Кремінна на Луганщині поліцейські виявили схему підкупу виборців за допомогою продуктових наборів.

Джерело: Нацполіція

 

Дослівно: "Сьогодні вдень, 4 жовтня, в ході огляду одного з магазинів у м. Кремінна поліцейські виявили та вилучили продуктові набори та списки виборців, що вказує на організацію схеми зі скупки голосів на користь однієї з політичних сил та кандидата на посаду голови м. Кремінна".

Деталі: Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 160 "Підкуп виборця, учасника референдуму" Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до семи років.

Виявити схему вдалось завдяки злагодженим діям оперативників Управління карного розшуку, слідчим Слідчого управління, спецназівців та співробітників Кремінського відділу поліції під процесуальним керівництвом прокуратури.

 

Зазначається, що поліцейські встановили свідків події та осіб, які встигли отримати продукти харчування.

 

Наразі поліція встановлює всіх осіб, які можуть бути причетними до організації схеми підкупу виборців.

Українська правда
Теми: вибориЛуганська областьполіціяпідкуп


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