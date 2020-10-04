На Майдані вимагали заборонити полювання й контактні зоопарки

У неділю на Майдані Незалежності в Києві декілька сотень людей взяли участь в акції "Стань на захист тварин".

Джерело: Радіо Свобода

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Деталі: Активісти зоозахисних організацій вимагали заборонити полювання, зачинити хутрові ферми та контактні зоопарки і не використовувати тварин в цирку.

Організатори оприлюднили список вимог до влади. Вони хочуть заборонити полювання та тестування на тваринах косметики й побутової хімії, зачинити контактні зоопарки та хутрові ферми.

Учасники акції говорили з трибуни про факти жорстокого поводження з тваринами.

Присутні тримали плакати з написами: "Твоя шуба кричала перед смертю", "Хутро носять красиві тварини і потворні люди", "Хутро – це криваве жлобство", "Україна – гуманна країна!", "Візьми з притулку", "Захищай всіх тварин" та інші.