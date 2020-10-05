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SpaceX анонсувала запуск супутників Starlink, який раніше відкладали через погоду

Понеділок, 5 жовтня 2020, 04:25
SpaceX анонсувала запуск супутників Starlink, який раніше відкладали через погоду

Компанія Ілона Маска SpaceX запланувала 5 жовтня здійснити запуск 13-ої місії Starlink з черговою партією інтернет-супутників, який раніше декілька разів переносили через погану погоду.

Джерело: SpaceX

Деталі: 5 жовтня о 7:51 a.m. EDT (14:51 за Києвом) повинен відбутися запуск 13-ої місії Starlink. Ракета-носій Falcon 9, перший ступінь якої раніше вже двічі використовувалася в 2020 році, доставить на орбіту Землі чергові 60 інтернет-супутників системи Starlink.

Стартувати Falcon 9 буде з комплексу LC-39A Космічного центру Кеннеді у штаті Флорида, а через 9 хвилин після запуску, багаторазова частина ракети-носія повинна приземлиться на безпілотну платформу в Атлантичному океані.

В SpaceX зауважили, що одна з половин обтічника Falcon 9 підтримувала два попередні запуску Starlink.

Теми: космос
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