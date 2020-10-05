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Тернопіль і Канів "червоні", Харків і Львів "помаранчеві": нові зони діють

Понеділок, 5 жовтня 2020, 08:38
Тернопіль і Канів червоні, Харків і Львів помаранчеві: нові зони діють

В Україні з 5 жовтня протягом 14 днів діятиме нове епідемічне зонування, встановлене комісією з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 1 жовтня.

Джерело: рішення комісії ТЕБ та НС, Telegram Коронавірус у регіонах

Деталі: Колір зони визначає міру обмежень в умовах адаптивного карантину: від "зеленої" до "червоної" вони посилюються.

До червоної зони минулого четверга віднесли: місто Тернопіль Тернопільської області та місто Канів Черкаської області.

До помаранчевої зони потрапили:

• місто Вінниця Вінницької області;

• міста Луцьк, Володимир-Волинський та Нововолинськ, Володимир-Волинський, Ківерцівський, Луцький та Турійський райони Волинської області;

• місто Дніпро Дніпропетровської області;

• міста Бахмут і Вугледар, Слов’янський район Донецької області;

• Житомирський, Коростишівський, Лугинський, Любарський, Овруцький, Олевський та Чуднівський райони Житомирської області;

• місто Ужгород, Перечинський та Ужгородський райони Закарпатської області;

• міста Мелітополь та Токмак, Оріхівський та Пологівський райони Запорізької області;

• міста Івано-Франківськ, Бурштин та Калуш, Городенківський, Косівський, Рогатинський, Тисменицький та Тлумацький райони Івано-Франківської області;

• міста Ірпінь та Фастів, Баришівський та Києво-Святошинський райони Київській області;

• Біловодський район Луганської області;

• місто Львів, Золочівський, Перемишлянський, Пустомитівський та Сокальський райони Львівської області;

• місто Миколаїв Миколаївської області;

• міста Біляївка, Ізмаїл та Теплодар, Арцизький, Березівський, Біляївський, Болградський, Лиманський, Овідіопольський, Тарутинський та Подільский райони Одеської області;

• місто Полтава Полтавської області;

• міста Дубно, Вараш та Острог, Зарічненський, Здолбунівський, Костопільський, Млинівський, Острозький та Рівненський райони Рівненської області;

• міста Суми та Лебедин, Сумський район Сумської області;

• міста Бережани, Кременець та Чортків, Бережанський, Борщівський, Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Збаразький, Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, Монастириський, Підволочиський, Підгаєцький, Теребовлянський, Тернопільський, Чортківський та Шумський райони Тернопільської області;

• міста Харків та Люботин, Богодухівський, Великобурлуцький, Зачепилівський, Первомайський та Харківський райони Харківської області;

• міста Хмельницький, Кам’янець-Подільський та Нетішин, Волочиський, Деражнянський, Дунаєвський, Красилівський, Летичіський, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області;

• місто Сміла, Канівський та Смілянський райони Черкаської області;

• міста Чернівці та Новодністровськ, Вижницький, Герцаївський, Глибоцький, Заставнівський, Кельменецький, Кіцманський, Новоселицький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької області;

• місто Ніжин, Варвинський, Куликівський, Ніжинський, Носівський та Сновський райони Чернігівської області.

Теми: карантинкоронавірусCovid-2019Україна
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