У неділю COVID підтвердили 3 774 українцям, 33 хворих померли

За неділю, 4 жовтня, позитивний результат тесту на COVID-19 в Україні отримали 3 774 особи, 33 хворих померли, визнано одужання 1 145 пацієнтів.

Джерело: дані РНБО та МОЗ

Деталі: У Харківській області, як і раніше, найбільше нових випадків за добу: 446 (Харків - 385). Без жертв.

У Києві — 286 нових випадків, 10 летальних. У Київській області ще 166 випадків, без втрат.

У Сумській області — 282 нових випадки (Суми - 178), 2 летальних.

У Донецькій області — 226 нових випадків, жодного смертельного в неділю.

У Дніпропетровській області — 206 нових випадків, без летальних.

В Одеській області — 190 нових випадків, без втрат.

У Житомирській області — 185 нових випадків, 2 летальних.

У Миколаївській області — 169 осіб захворіли, втрат немає.

У Хмельницькій області — 167 нових випадків, 3 летальних.

Статистика COVID-19 в Україні за добу 4 жовтня Дані СОТА, апарат РНБОУ

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що 4 жовтня було госпіталізовано 475 людей.

З тих, хто отримав позитивний тест у неділю, 196 — діти, а 156 — медпрацівники. Усього за час пандемії з 230 236 виявлених випадків 14 841 випадок був у дітей, а 16 387 — у медпрацівників.

Зараз активно хворіють 124 554 жителів України. 4 430 осіб померли від ускладнень коронавірусу, а 101 252 одужали.

За останню добу було здійснено 17 180 тестувань, із них 15 646 методом ПЛР і 1 534 методом ІФА.