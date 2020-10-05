Президентка Єврокомісії пішла на самоізоляцію за день до саміту Україна-ЄС

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн перейшла на самоізоляцію через контакт з людиною, інфікованою коронавірусом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це фон дер Ляєн написала в Twitter.

"Мені повідомили, що минулого вівторка я брала участь у зустрічі, на якій була присутня людина, у якої вчора був позитивний результат на COVID-19. Тому відповідно до діючих правил я ізолююсь до завтрашнього ранку. У четвер у мене був негативний результат, а сьогодні я знову здала тест", - написала фон дер Ляєн.

Відзначимо, що на 6 жовтня в Брюсселі запланований щорічний саміт Україна-ЄС, на якому в тому числі має бути присутня і президентка Єврокомісії.

Саміт мав відбутися 1 жовтня, але його перенесли через відтермінування зустрічі лідерів ЄС.

Нагадаємо, президент Європейської ради Шарль Мішель, який мав прибути з візитом до Києва 26 вересня, 22 вересня перейшов на самоізоляцію через коронавірус в одного із працівників його служби безпеки.

У зв’язку з цим спецзасідання Європейської Ради, яке спершу планувалося на 24 -25 вересня, перенесли на 1 і 2 жовтня.

25 вересня президент Євроради вийшов з карантину, отримавши негативний результат тесту.