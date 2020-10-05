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Синоптики обіцяють погоду з контрастами: дощі, сонце і вітер

Понеділок, 5 жовтня 2020, 10:51
Синоптики обіцяють погоду з контрастами: дощі, сонце і вітер
фото: УП

У найближчі дні в Україні буде переважно сухо і тепло, в західних областях можливі опади та пориви вітру.

Джерело: "Інтерфакс-Україна", Укргідрометцентр

Дослівно: "6 жовтня в західних, Житомирській, Вінницькій, вдень місцями і в Київській областях короткочасний дощ, місцями грози, на решті території без опадів.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, у північних, центральних і південних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 9-14°, на узбережжі Чорного моря до 17° (у східних областях 5-10° тепла); вдень 16-21°, у південній та східній частині до 24°.

У Києві 6 жовтня вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 17-19°".

 

Деталі: Крім того, 5-8 жовтня у східних областях та більшості районів Одеської області збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У понеділок, 5 жовтня, в західних, Вінницькій, Житомирській, вночі і в Київській областях невеликий, місцями помірний дощ, місцями гроза, пориви вітру 15-20 м/с; на решті території без опадів.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-15°, на узбережжі Чорного моря до 18°, на Лівобережжі 5-10° тепла; вдень 19-24°.

У Києві - без опадів, температура вночі 12-15°, вдень 19-21°.

Вдень 5 жовтня в західних, Житомирській, Вінницькій та Київській областях пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий).

 

"Українська правда" у Threads

Теми: погодаУкраїна
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