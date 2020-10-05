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У НАТО змінили керівницю центру інформації в Україні

Понеділок, 5 жовтня 2020, 11:16

Новою керівницею Центру інформації та документації НАТО у Києві замість Барбори Маронкової стала латвійка Вінета Клейне.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Словацька дипломатка Маронкова очолювала київський центр з березня 2017 року. Зміна керівника відбулася минулого тижня. У коментарі ЄП вона поділилася враженнями від роботи в Україні.

Клейне кілька років тому працювала в Україні старшим радником зі стратегічних комунікацій Консультативної місії ЄС.

Центр інформації і документації НАТО (ЦІДН) було відкрито у травні 1997. Він є структурним підрозділом Управління громадської дипломатії штаб-квартири НАТО і був першим інформаційним закладом НАТО в країні-партнері, що забезпечує відкритий доступ до інформації широкій громадськості.

ЦІДН у Києві відіграє чільну роль щодо підвищення обізнаності населення України із основними завданнями і пріоритетами НАТО і роз’яснює переваги співробітництва між Україною і НАТО, водночас надаючи підтримку українській владі у галузі інформування громадськості і стратегічних комунікацій.

До того ж ЦІДН докладає зусиль для сприяння і активізації участі України у заходах співробітництва з НАТО під егідою Хартії Україна – НАТО, Річної національної програми України, Партнерства у галузі стратегічних комунікацій й інших напрямів взаємодії між Україною і НАТО.

Центр надає поради українському керівництву і установам з тематики стратегічних комунікацій і громадської дипломатії. 

"Українська правда" у Threads

Теми: НАТОУкраїна
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