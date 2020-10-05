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Підземний страйк у Кривому Розі 33-й день продовжують 22 шахтарі

Понеділок, 5 жовтня 2020, 11:18
Підземний страйк у Кривому Розі 33-й день продовжують 22 шахтарі

Голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець повідомляє, що 22 працівники шахти "Октябрьська" продовжують підземний протест.

Джерело: Волинець у Facebook

Пряма мова: "На шахті "Октябрьській" КЗРК - без змін. 22 гірники продовжують підземний протест 33 добу поспіль. Виїжджаємо до Кривого Рогу".

Нагадаємо: Частина працівників ПАТ "Кривбасзалізрудком" все ще залишається під землею - у зв'язку з тим, що спроби досягти компромісу шляхом переговорів були відкинуті, підприємство почало підготовку до тривалого простою, та готове продовжити переговори з протестувальниками виключно тоді, коли всі вони піднімуться на поверхню.

Передісторія:

  • Публічне акціонерне товариство "Криворізький залізорудний комбінат" – найбільше приватне підприємство України з видобутку залізної руди підземним способом. Шахти "Батьківщина", "Жовтнева", "Гвардійська", "Тернівська" — основні структурні підрозділи, що входять до складу комбінату.
  • Комбінат знаходиться в управлінні групи "Приват" Ігоря Коломойського та компанії "Метінвест" Ріната Ахметова.
  • 8 вересня 393 гірники шахт "Батьківщина", "Гвардійська", "Тернівська" та "Жовтнева" залишись під землею і висунули вимогу - збільшення зарплат та покращення умов праці.

Українська правда

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Теми: шахти
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