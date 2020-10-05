Підземний страйк у Кривому Розі 33-й день продовжують 22 шахтарі

Голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець повідомляє, що 22 працівники шахти "Октябрьська" продовжують підземний протест.

Джерело: Волинець у Facebook

Пряма мова: "На шахті "Октябрьській" КЗРК - без змін. 22 гірники продовжують підземний протест 33 добу поспіль. Виїжджаємо до Кривого Рогу".

Нагадаємо: Частина працівників ПАТ "Кривбасзалізрудком" все ще залишається під землею - у зв'язку з тим, що спроби досягти компромісу шляхом переговорів були відкинуті, підприємство почало підготовку до тривалого простою, та готове продовжити переговори з протестувальниками виключно тоді, коли всі вони піднімуться на поверхню.

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