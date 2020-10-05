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Італія планує посилити коронавірусні обмеження

Понеділок, 5 жовтня 2020, 12:46
Фото з Twitter ЄП

Уряд Італії планує запровадити нові коронавірусні обмеження цього тижня, щоб приборкати зростаючу кількість нових заражень.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Роберто Сперанца, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

За словами міністра, що уряд розглядає низку заходів, які включають обмеження соціальних зібрань та обов’язкове носіння масок на відкритому повітрі в усіх регіонах.

На сьогодні носіння масок є обов’язковим лише у п’яти з 20 регіонів Італії. "Маски мають визначне значення. Чим більше італійці будуть їх використовувати, тим буде краще", - сказав міністр.

Але Сперанца виключив можливість нового карантину в масштабах всієї країни. "Загальне блокування призведе до культурних, економічних та соціальних витрати, які країна не може собі дозволити", - сказав він.

У вівторок італійський уряд проведе засідання щодо нових можливих заходів.

За інформацією видання Ansa, Сперанца завтра попросить у парламенту дозволу продовжити надзвичайну ситуацію, яка закінчується 15 жовтня, до 31 січня.

Навесні Італія була серед найбільш постраждалих від пандемії в Європі, але в травні почала поступово скасовувати карантинні обмеження,  оскільки рівень інфікування почав знижуватися.

За останні два тижні в країні було підтверджено 26 000 нових випадків інфекції, загалом з початку пандемії зареєстровано 323 000 інфікованих і майже 36 000 смертей через COVID-19.

Нагадаємо, минулого тижня Рим та прилеглий регіон Лаціо з п’ятниці запровадили обов’язкове носіння маски для обличчя на вулиці.

Теми: Італіякоронавірускарантин


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