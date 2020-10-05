Прикордонники Білгород-Дністровського загону разом із поліцейськими затримали п’ятьох іноземців, причетних до низки злочинів на території України.

Джерело: Державна прикордонна служба, Нацполіція

Деталі: Правоохоронці затримали легковий автомобіль з іноземцями, які мали намір перетнути кордон, поблизу населеного пункту Удобне на Одещині.

Правопорушники виявилися громадянами Молдови. Раніше вони вже були засуджені за вчинення злочинів, пов’язаних із крадіжками, переважно готівки із банкоматів.

Під час обшуків автомобіля виявили речові докази в "асортименті": пакунки з ювелірними виробами, мобільні телефони, планшетний комп’ютер, акумулятори до мобільних телефонів, гумові рукавиці, банківські чеки.

Наразі відомо, що в останньому кримінальному вояжі зловмисники обікрали банкомати на території Одеської, Черкаської, Рівненської, Чернігівської, Житомирської та Полтавської областей (всього 9 фактів). Загальна сума вкрадених коштів перевищує 3 мільйони гривень.

Кримінальне провадження щодо фігурантів розслідується за ч. 5 статтею 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Їх затримали 1 жовтня, суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення по 650 тисяч гривень застави.